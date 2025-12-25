Buen Camino | il solito Checco Zalone per riportare in sala il solito pubblico Ci riuscirà?

Il ritorno di Checco Zalone con Buen Camino è un evento, ma nel post pandemia la commedia fatica a imporsi in sala. Riusciranno Luca Medici e Gennaro Nunziante a invertire la tendenza? Il pubblico cinematografico è cambiato. Non è un mistero che nel post-pandemia alcuni automatismi si siano rotti, che le abitudini abbiano subito una brusca spallata che ha spostato il baricentro maggiormente verso la fruizione casalinga e in piattaforma. Né è un mistero, o una sorpresa, che questo abbia portato a delle conseguenze per tutto il sistema, per una filiera che non ha avuto il tempo di aggiustare il tiro e adattarsi a nuovi paradigmi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

