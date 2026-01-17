Progetto di restauro per il teatro ’De Micheli’

La soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha autorizzato il progetto di restauro del Teatro “De Micheli”. L’intervento riguarda l’efficientamento energetico attraverso la sostituzione degli infissi, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni dell’edificio mantenendo il suo valore storico e architettonico. Questa operazione rappresenta un passo importante per la conservazione e l’adeguamento del teatro alle esigenze contemporanee.

La soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha rilasciato la necessaria autorizzazione per la realizzazione del progetto di efficientamento energetico del Teatro "De Micheli", relativamente alla sostituzione degli infissi. Si prevede, infatti, il restauro dei serramenti più caratterizzanti del teatro e la sostituzione dei rimanenti, in quanto non più rispondenti alle attuali normative e alle esigenze in materia di risparmio energetico, di isolamento termico e acustico, di protezione da agenti atmosferici e di sicurezza dell'edificio. Nello specifico, è previsto il restauro dei serramenti più caratterizzanti del teatro, posti al piano terra sui fronti nord (affacciato su Piazza del Popolo) e ovest (su via A.

