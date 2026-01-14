Al De Micheli ’Alieni in laguna’ In scena l’attore Pennacchi
Sabato al Teatro De Micheli di Copparo si terrà lo spettacolo “Alieni in laguna”, interpretato dall’attore Pennacchi. L’evento, già sold out, propone una rappresentazione che invita alla riflessione e all’intrattenimento, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. Un’occasione per il pubblico di apprezzare una performance teatrale di qualità, in un contesto culturale di rilievo nella provincia di Ferrara.
Ha già fatto registrare il tutto esaurito, lo spettacolo “ Alieni in laguna ” che andrà in scena sabato al Teatro “ De Micheli ” di Copparo. Protagonista del nuovo appuntamento della stagione 2025-2026 sarà il noto attore, drammaturgo e regista teatrale veneto Andrea Pennacchi, artista che vanta una teatrografia e una filmografia per il piccolo e grande schermo di prim’ordine ed è ospite fisso della trasmissione televisiva di La7 “Propaganda Live” nei panni del suo personaggio: il “Pojana”. Al cinema, recentemente, è stato ammirato nel ruolo di governatore dell’orfanotrofio femminile in cui si intreccia la trama del film “Primavera”, diretto dal regista Damiano Michieletto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Andrea Pennacchi in scena con il suo bestiario contemporaneo "Alieni in Laguna"
Leggi anche: Al Teatro Toniolo Andrea Pennacchi è il protagonista di "Alieni in laguna"
Baba Vanga: «Nel 2026 scoppierà la Terza guerra mondiale e ci saranno visitatori alieni». Così disse (nel 1995) - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.