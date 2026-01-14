Sabato al Teatro De Micheli di Copparo si terrà lo spettacolo “Alieni in laguna”, interpretato dall’attore Pennacchi. L’evento, già sold out, propone una rappresentazione che invita alla riflessione e all’intrattenimento, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. Un’occasione per il pubblico di apprezzare una performance teatrale di qualità, in un contesto culturale di rilievo nella provincia di Ferrara.

Ha già fatto registrare il tutto esaurito, lo spettacolo “ Alieni in laguna ” che andrà in scena sabato al Teatro “ De Micheli ” di Copparo. Protagonista del nuovo appuntamento della stagione 2025-2026 sarà il noto attore, drammaturgo e regista teatrale veneto Andrea Pennacchi, artista che vanta una teatrografia e una filmografia per il piccolo e grande schermo di prim’ordine ed è ospite fisso della trasmissione televisiva di La7 “Propaganda Live” nei panni del suo personaggio: il “Pojana”. Al cinema, recentemente, è stato ammirato nel ruolo di governatore dell’orfanotrofio femminile in cui si intreccia la trama del film “Primavera”, diretto dal regista Damiano Michieletto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al De Micheli ’Alieni in laguna’. In scena l’attore Pennacchi

Leggi anche: Andrea Pennacchi in scena con il suo bestiario contemporaneo "Alieni in Laguna"

Leggi anche: Al Teatro Toniolo Andrea Pennacchi è il protagonista di "Alieni in laguna"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Baba Vanga: «Nel 2026 scoppierà la Terza guerra mondiale e ci saranno visitatori alieni». Così disse (nel 1995) - facebook.com facebook