Mazocchi racconta | Ho dato un consiglio a Vergara poi su Alisson Santos e Giovane

Pasquale Mazzocchi ha parlato a Radio CRC spiegando di aver consigliato Antonio Vergara durante gli allenamenti, un gesto nato dalla sua esperienza nel settore giovanile. Il difensore del Napoli ha anche commentato l'adattamento di Alisson Santos e Giovane, i due nuovi acquisti, che si sono subito integrati nel gruppo. Mazzocchi ha aggiunto che il clima nello spogliatoio azzurro si sta rafforzando grazie alla presenza di questi giovani talenti.

Pasquale Mazzocchi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC. Il difensore del Napoli ha raccontato il suo rapporto con l’altro napoletano dello spogliatoio azzurro, Antonio Vergara, e descritto l’ottimo inserimento dei nuovi acquisti. Mazocchi su Alisson Santos, Giovane e Vergara. Mazzocchi ha speso parole molto belle per gli acquisti di gennaio Alisson Santos e Giovane: “Sono bravissimi ragazzi, da buon napoletano cerco sempre di far sentire tutti a casa e di far capire la maglia che stanno indossando. Sono bravi ragazzi, si stanno integrando bene”. Su Vergara, invece, il difensore racconta alcuni consigli che gli ha dato: “Gli ho detto che deve continuare a fare quello che sta facendo, ma allo stesso tempo non deve esaltarsi quando le cose vanno bene e neanche rammaricarsi quando vanno male.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, parla Mazzocchi: “Alisson e Giovane sono bravissimi ragazzi” E su Vergara…Pasquale Mazzocchi ha commentato oggi a Radio CRC che Alisson e Giovane sono due ragazzi molto bravi, spiegando che la loro crescita in campo ha contribuito a rafforzare la squadra.

Perchè il Napoli ha puntato su Giovane e Alisson Santos: Manna e Conte spiegano la sceltaIl Napoli ha scelto di puntare su Giovane e Alisson Santos durante il mercato di riparazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.