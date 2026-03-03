Davvero scioccato dall’enorme risultato in testa alla Liga

Il Real Madrid ha subito una sconfitta in casa per 1-0 contro il Getafe, lasciando il club a quattro punti dal Barcellona in vetta alla classifica della Liga. La partita si è svolta il 3 marzo 2026 e ha confermato un risultato inatteso in un incontro molto seguito dagli appassionati di calcio. La sconfitta ha modificato la posizione dei Blancos nella corsa al titolo.

Il Real Madrid è stato sconfitto in casa per 1-0 dal Getafe e si è ritrovato a quattro punti dal Barcellona in testa alla Liga. La squadra di Alvaro Arbeloa ha dominato la partita per tutta la partita, ma è mancata un tocco assassino sotto porta senza gli infortunati Kylian Mbappe e Jude Bellingham. Bloccato perfettamente sul tiro al volo! Martín Satriano mette a segno un gol straordinario che porta il Getafe in vantaggio contro il Real Madrid. Il Getafe non vinceva al Bernabeu dal 2008 ma ha conquistato i punti grazie ad un momento di classe di Martin Satriano.