La procura FIGC deferisce l’Udinese per la cessione di Mandragora | si riapre il &#8216;caso plusvalenze'

Il 'caso plusvalenze' torna al centro dell’attenzione con il deferimento dell’Udinese per l’operazione Mandragora. La Procura Figc contesta al club una responsabilità diretta legata all’operato dei dirigenti dell’epoca. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

