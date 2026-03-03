Morte di David Rossi La procura chiede le perizie | aperto un fascicolo

La procura di Siena ha aperto un fascicolo sulla morte di David Rossi e ha richiesto delle perizie. Questa decisione è stata annunciata dal procuratore Andrea Boni in una nota del 5 febbraio scorso. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi successivi dell’indagine. La richiesta delle perizie segna un nuovo passo nell’ambito delle verifiche sulla vicenda.

Siena, 2 marzo 2026 – La procura di Siena si è mossa, aveva detto il procuratore Andrea Boni in una nota del 5 febbraio scorso riferendosi al caso David Rossi. Senza però svelare l’eventuale apertura di un fascicolo e nel caso, per quale reato. E a La Nazione, il 26 febbraio scorso, il presidente della commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte del manager, Gianluca Vinci, aveva già anticipato “che se non Siena, altre procure si sono in qualche modo attivate per qualche filone da noi esplorato. Qualcuno in magistratura sta indagando, non sappiamo con quale grado di accuratezza e quanto riguarda unicamente la morte o altre attività che concernevano l’ufficio di Rossi o eventuali moventi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

