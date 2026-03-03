La procura ha riaperto le indagini sulla morte di un ex capo comunicazione di banca Mps, deceduto il 6 marzo 2013. David Rossi, presidente della commissione d'inchiesta, ha annunciato questa decisione, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui soggetti coinvolti. La riapertura delle indagini riguarda quindi un caso che era stato chiuso in passato.

"Confermo, e siamo lieti di apprenderlo alla vigilia del 6 marzo, che la Procura di Siena ha aperto un nuovo fascicolo d'inchiesta sulla morte di David Rossi e che lo abbia fatto sulla base delle risultanze emerse dal lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta che presiedo, domani delibereremo l'invio alla Procura delle perizie che ci hanno richiesto sulla caduta dell'ex manager di Mps e sulle sue ferite non compatibili con la caduta". Così Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte di Rossi, ex capo comunicazione di banca Mps deceduto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio nella sede della banca senese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - David Rossi, presidente commissione d'inchiesta: "La procura ha riaperto le indagini"

