David Rossi la Commissione Parlamentare | Nessun suicidio è stato uccido

La Commissione Parlamentare ha affermato che David Rossi non si è suicidato, ma è stato ucciso. La prima perizia, firmata Gregori-Manghi, e la seconda, a firma Manghi, sono state presentate insieme ai chiarimenti forniti sulle circostanze. Le relazioni tecniche hanno ritenuto che il decesso non possa essere attribuito a un gesto volontario. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica e investigativa.

"La prima perizia a firma Gregori-Manghi e la seconda a firma Manghi", insieme "ai chiarimenti dati in audizione dagli stessi consulenti nelle sedute del 9 dicembre 2025 e del 24 febbraio 2026, mostrano come David Rossi sia stato vittima di una azione con l’intervento di terzi soggetti, escludendo quindi definitivamente che si sia trattato di un evento suicidario, quanto invece di un omicidio". È quanto emerge dalla bozza della relazione intermedia della Commissione monocamerale d'inchiesta sulla morte di David Rossi, presieduta da Gianluca Vinci, deputato di FdI. La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi "in poco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - David Rossi, la Commissione Parlamentare: "Nessun suicidio, è stato uccido" Morte David Rossi, commissione parlamentare inchiesta: “Per la prima volta si può parlare di omicidio, non più di suicidio”SIENA – Morte di David Rossi, 51 anni, l’ex capo comunicazione banca Monte dei Paschi di Siena morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato da una... “David Rossi trattenuto per i polsi, è stato omicidio”: la rivelazione delle Iene confermata dalla commissione parlamentare d’inchiestaA sostenerlo le recenti verifiche e una simulazione digitale effettuata con un manichino antropomorfo virtuale, costruito rispettando alla lettera le... Una raccolta di contenuti su David Rossi Temi più discussi: Morte di David Rossi, la procura di Siena riapre le indagini; Mps, morte di David Rossi, la perizia del medico legale: Lesioni sul volto non riconducibili alla caduta, ma compatibili con una pressione del viso sulla finestra; David Rossi, la perizia sulla morte lancia la pista di un'intimidazione finita male; Morte David Rossi, primi risultati della perizia su lesioni al volto: cosa è emerso. David Rossi, il caso riaperto a Siena. La commissione: Fu omicidioLa procura di Siena ha riaperto le indagini sul caso della morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi precipitato dalla finestra ... lapresse.it David Rossi, l'omicidio: «Esclusa l'ipotesi killer, l'intento non era uccidere ma minacciare». Le relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta VIDEO«Da entrambe le relazioni che abbiamo depositato si capisce che non si è trattato di un omicidio fatto con l'intento diretto di uccidere qualcuno». Lo ... ilgazzettino.it "Nel rendiconto di metà mandato è esclusa definitivamente l'ipotesi del suicidio e dalle risultanze si prende atto che è stato un omicidio". Così Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte di David Rossi, in merito al do - facebook.com facebook David Rossi non si è suicidato. La Commissione parlamentare prende atto dell'omicidio x.com