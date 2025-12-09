David Rossi fu tenuto per il polso | la perizia del Ris Commissione d’inchiesta | Ora la pista è quella dell’omicidio

9 dic 2025

Quando David Rossi è precipitato “qualcuno lo teneva per il polso sinistro appeso al balcone”. È un “dato certo”, secondo il tenente colonnello del Ris Adolfo Gregori, consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell’allora responsabile della comunicazione del Mps, deceduto cadendo dal balcone del suo ufficio a Rocca Salimbeni, sede della banca a Siena, il 6 marzo 2013. Ascoltato insieme al consulente e medico legale Robbi Manghi davanti all’organismo parlamentare, il carabiniere ha illustrato la perizia svolta sulla caduta dalla finestra e sulle prove di tenuta del cinturino dell’orologio che portava al polso per capire in che modo possa essersi staccato dalla cassa prima dell’impatto al suolo e per chiarire le origini delle lesioni sul polso sinistro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

david rossi fu tenutoMorte David Rossi, il tenente colonnello dei Ris Gregori: "Quando è caduto, qualcuno lo teneva per il polso sinistro" - Il tenente colonnello dei Ris Adolfo Gregori, consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta bis, lo ripete più volte. Segnala radiosienatv.it