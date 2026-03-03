David Rossi è stato ucciso La commissione d’inchiesta chiude la relazione l’ipotesi di una minaccia finita male

La commissione d’inchiesta ha concluso la relazione sull’incidente di Siena, confermando che David Rossi sarebbe stato appeso alla finestra per motivi di minaccia. Secondo l’indagine, qualcosa sarebbe andato storto durante il tentativo e Rossi sarebbe caduto nel vuoto, provocandone la morte. La ricostruzione dei fatti si basa su testimonianze e analisi, senza avanzare ipotesi alternative.

Siena, 3 marzo 2026 – David Rossi sarebbe stato appeso alla finestra per essere minacciato, ma qualcosa andò storto ed il manager morì precipitando nel vuoto. E' questa una delle ipotesi principali che emergono sulla vicenda dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi, morto a Siena nel 2013 in circostanze che per anni sono state attribuite a un gesto volontario. Oggi si sa che non è andata così, o almeno questo è ciò che emerge dal lungo lavoro della commissione parlamentare di inchiesta. David Rossi, capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, fu trovato morto a Siena il 6 marzo 2013