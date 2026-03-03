La Commissione d'inchiesta ha scritto che David Rossi non si è suicidato, ma è stato ucciso. Lo ha dichiarato nella relazione intermedia sull’attività di indagine. La relazione menziona le lesioni a...

David Rossi è stato ucciso, non si è tolto la vita. Lo ha scritto la Commissione parlamentare di inchiesta nella relazione intermedia sull'attività svolta in merito al decesso dell'ex capo comunicazione di banca Mps, morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio nella sede della banca senese. Una conclusione, quella che Rossi "sia stato vittima di un'azione con l'intervento di soggetti terzi", a cui la Commissione è giunta alla luce delle perizie a firma Alfonso Gregori e Robbi Manghi. La relazione è stata approvata all'unanimità., Fulcro delle ricostruzioni dei periti sono le lesioni... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - David Rossi, la Commissione d'inchiesta: "Non fu suicidio, venne ucciso"

Leggi anche: David Rossi, la Commissione d’inchiesta: «Fu omicidio, non suicidio». La relazione approvata all’unanimità

Morte David Rossi, la nuova perizia che sconfessa il suicidio: “Trattenuto per un polso e lasciato cadere, fu ucciso”David Rossi non si sarebbe suicidato nella notte del 6 marzo 2013, quando è caduto dalla finestra del suo ufficio senese della banca Mps.

Contenuti utili per approfondire David Rossi

Temi più discussi: Morte di David Rossi, la procura di Siena riapre le indagini; Mps, morte di David Rossi, la perizia del medico legale: Lesioni sul volto non riconducibili alla caduta, ma compatibili con una pressione del viso sulla finestra; David Rossi, la perizia sulla morte lancia la pista di un'intimidazione finita male; Morte David Rossi, primi risultati della perizia su lesioni al volto: cosa è emerso.

David Rossi, l'omicidio: «Esclusa l'ipotesi killer, l'intento non era uccidere ma minacciare». Le relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta VIDEO«Da entrambe le relazioni che abbiamo depositato si capisce che non si è trattato di un omicidio fatto con l'intento diretto di uccidere qualcuno». Lo ... ilgazzettino.it

Caso David Rossi, la commissione parlamentare d’inchiesta: È stato un omicidioIl caso della morte di David Rossi torna al centro del dibattito politico e giudiziario. Secondo quanto emerso dalla relazione intermedia approvata dalla ... thesocialpost.it

la Repubblica. . "Nel rendiconto di metà mandato è esclusa definitivamente l'ipotesi del suicidio e dalle risultanze si prende atto che è stato un omicidio". La commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi certifica il cambio di rotta nelle indag - facebook.com facebook

#david rossi, #indagini riaperte dopo 13 anni. La caduta anomala, il giallo dei segni sul corpo e il mistero dei video tagliati: cosa non torna x.com