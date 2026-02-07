Zlatan Ibrahimovic ha indossato uno dei Rolex più stravaganti di sempre per le Olimpiadi Invernali 2026

Zlatan Ibrahimovic ha fatto il suo ingresso ufficiale alle Olimpiadi Invernali 2026 indossando un Rolex molto appariscente. Prima ha aperto la sfilata come tedoforo, poi si è spostato al Teatro alla Scala, dove è stato ospite speciale. A poche ore dall’inizio della cerimonia di apertura, l’attaccante svedese ha deciso di vivere l’evento fino in fondo, senza lasciarsi sfuggire nulla.

Prima tedoforo, poi ospite speciale al Teatro alla Scala, a un paio di ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026: Zlatan Ibrahimovic l'appuntamento con Milano Cortina 2026 non voleva proprio perderselo e, se possibile, viverselo alla grande. E allora, per onorarlo come un (ex) campione sa fare, ha sfoggiato uno dei pezzi più incredibili della storia di Rolex, il Daytona Eye of the Tiger. Un segnatempo unico, parliamo di un pezzo fuori catalogo, che non ci era sfuggito quando a indossarlo era stato LeBron James, ve lo ricordate?

