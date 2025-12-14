Cecchinato la riscossa dalla sua Palermo | Sono rinato voglio riprendermi tutto e tornare in Coppa Davis

Marco Cecchinato racconta la sua rinascita sportiva e personale, condividendo la determinazione di riprendersi ciò che gli spetta e di tornare a rappresentare l’Italia in Coppa Davis. Durante una telefonata, tra un viaggio e l’altro, il tennista palermitano rivela i suoi obiettivi e la voglia di ripartire con nuova energia.

Quando incrociamo al telefono Cecchinato lui risponde così: “Ti metto in viva voce, siamo in macchina e stiamo andando da Tecnica Sport a pesare le racchette”. Mentre il tennis è in letargo e gran parte dei giocatori è spalmata in qualche spiaggia delle Maldive, Ceck è nella sua Palermo, si. Palermotoday.it

