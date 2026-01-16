Pausa caregiver un progetto per chi si prende cura di pazienti oncologici

Pausa caregiver è un progetto dedicato a chi si prende cura di pazienti oncologici, riconoscendo l’importanza di momenti di riposo e sostegno per i caregiver. Spesso, chi assiste un malato si trova a mettere da parte le proprie esigenze, rischiando di trascurare il proprio benessere. Questo progetto vuole offrire risorse e spazi di sollievo, affinché chi si prende cura possa farlo in modo più sostenibile e consapevole.

C’è una parola che spesso manca nel vocabolario di chi assiste una persona con malattia oncologica: “pausa”. Non perché non serva, ma perché sembra impossibile. Il caregiver vive in una linea del tempo tutta sua: appuntamenti, terapie, telefonate, referti, organizzazione domestica, gestione emotiva. Il mondo fuori continua, ma per chi si prende cura di qualcuno la giornata è un mosaico di urgenze e micro-decisioni. E, nel mezzo, una domanda silenziosa: “E io, dove mi metto?” È proprio da qui che nasce Pausa Caregiver, un progetto ideato e condotto da Laura Lodi e Francesca Pisano: uno spazio virtuale (su instagram e youtube lo trovate cercando, appunto, PausaCaregiver) pensato per chi si prende cura di pazienti oncologici, creato da due professioniste che hanno attraversato personalmente il percorso della malattia e del caregiving. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

