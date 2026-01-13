Alla LILT di Benevento sono iniziati i laboratori di bellezza dedicati alle pazienti oncologiche, un percorso che mira a valorizzare il benessere psicofisico durante il percorso di cura. Questi momenti permettono di prendersi cura di sé, rafforzando l’autostima e il comfort delle donne coinvolte. Un’iniziativa che riconosce l’importanza di un approccio olistico alla salute, sottolineando l’attenzione alla persona nella sua integrità.

Tempo di lettura: 3 minuti La cura oncologica non riguarda solo il corpo, ma coinvolge l’intera persona. Accanto alle terapie mediche, diventa sempre più evidente la necessità di interventi capaci di sostenere il benessere psicologico e la qualità della vita, soprattutto nella fase successiva alla diagnosi e ai trattamenti. In questa prospettiva si inserisce il laboratorio di bellezza per donne in trattamento oncologico, promosso da ‘ La forza e il sorriso ‘ in collaborazione con LILT Benevento, presentato questa mattina in città. L’iniziativa prende avvio con la partecipazione di cinque donne, seguite da tre beauty coach volontarie e da una psicologa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Dal curare al prendersi cura: alla LILT Benevento al via i laboratori di bellezza per pazienti oncologiche

