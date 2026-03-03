Dallo scandalo in ospedale all' eredità di Armani | l' anno di Piacenza secondo Google Trends

Quest’anno a Piacenza le ricerche online si sono concentrate su due vicende principali: uno scandalo in un ospedale locale e l’eredità di un noto stilista. Chi naviga su Google Trends ha mostrato particolare interesse per questi eventi, mentre i temi legati al cibo e ai paesaggi della zona hanno avuto meno risonanza. La città si è così distinta per le notizie di cronaca che hanno attirato l’attenzione degli utenti.