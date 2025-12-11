Un murale a Piacenza per Giorgio Armani il contributo di 10mila euro va al progetto di ArteViva Ets
A Piacenza è stato realizzato un murale dedicato a Giorgio Armani, finanziato con un contributo di 10.000 euro proveniente dal progetto ArteViva Ets. La commissione tecnica ha valutato positivamente questa iniziativa, inserendola nel bando Uau Pc, che promuove opere di street art in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.
Un murale a Piacenza per celebrare Armani, a realizzarlo sarò ArteViva Ets. Questo quanto decretato dalla commissione tecnica di valutazione della sezione speciale del bando Uau Pc – avviso pubblico per la realizzazione di opere di street art in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 – voluta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In cerca di idee per le vacanze di Natale? Ecco tre borghi da non perdere in provincia di Piacenza: Bobbio, un luogo dal fascino antico affacciato sul fiume Trebbia, noto come la "Montecassino del Nord" per la sua Abbazia, fondata nel 614 dal monaco irland - facebook.com Vai su Facebook
Un murale a Piacenza per Giorgio Armani, il contributo di 10mila euro va al progetto di ArteViva Ets - Bando Uau Pc, nove le proposte di street art complessivamente valutate dalla commissione, incluse quella della sezione speciale per l'omaggio allo stilista piacentino ... Secondo ilpiacenza.it
A Piacenza è lutto cittadino per la morte di Giorgio Armani - Lutto cittadino anche a Piacenza, dove Giorgio Armani nacque l'11 luglio 1934, nel giorno delle esequie del grande stilista, lunedì 8 settembre. Segnala ansa.it