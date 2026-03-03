La dottrina Trump sta cambiando non perché Trump sia cambiato, ma perché ha smesso di potersi raccontare com’era comodo raccontarsi. Per anni “America First” ha significato: basta avventure, basta moralismi, basta regimi da rovesciare, basta funerali in diretta. “Io fermo le guerre” era la promessa politica più semplice e più potente. Oggi, scrive l’Atlantic, quella promessa entra in collisione con un fatto brutale: Trump ha iniziato una guerra e l’ha fatto in partnership con Israele, parlando perfino di “regime change” in Iran. Il primo cambiamento è interno: non è più scontato che la base segua. Trump ostenta sicurezza (“so cosa vuole Maga... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dall’America First a “decide e poi spiega”

Leggi anche: Brann Bologna 0-1: vittoria importante dei rossoblù in trasferta, si decide tutto al Dall’Ara! Decide il gol di Castro

La monarchia in America, e il mondo libero guidato dall’Europa e dall’UcrainaLa repubblica americana è nata 250 anni fa, il 4 luglio 1776, e, nonostante la terribile guerra civile della seconda metà dell’Ottocento, non ha mai...

American Hostages in Iran: 781 Days Inside Evin Prison

Una raccolta di contenuti su Dall’America First a “decide e poi...

Discussioni sull' argomento Usa, la base Maga divisa sull’attacco di Trump all'Iran; Trump: viviamo una rinascita mai vista e i nemici hanno paura; Dall’Iran ai dazi, il mondo in ostaggio di Trump; America First e frontiere blindate: Cuba al centro della nuova strategia USA.

La politica estera di Trump: la resurrezione dell'impero "Nonostante i diffusi timori che Trump possa ritirarsi dal mondo, sta lavorando per rinvigorire il predominio militare statunitense su tutti i fronti. È il globalismo dell'America First. Lungi dall'abbandonare le al x.com

Dopo la bocciatura sui dazi, Trump ha davanti all'Alta Corte altri importanti casi ritenuti parte essenziale della sua agenda per l'American First #ANSA - facebook.com facebook