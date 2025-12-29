La monarchia in America e il mondo libero guidato dall’Europa e dall’Ucraina

La storia della monarchia in America è breve e complessa, mentre il mondo libero ha trovato nella leadership europea e ucraina un punto di riferimento. Fondata nel 1776, la repubblica americana ha attraversato numerosi cambiamenti senza dover reinventare il suo sistema politico, a differenza di molte democrazie europee. Questo contesto evidenzia le differenze tra le tradizioni istituzionali e il percorso di sviluppo delle nazioni occidentali.

La repubblica americana è nata 250 anni fa, il 4 luglio 1776, e, nonostante la terribile guerra civile della seconda metà dell’Ottocento, non ha mai sentito il bisogno di passare a una seconda, terza, quarta, quinta repubblica, come è capitato in molti meno anni alle democrazie europee come Italia e Francia. Duecentocinquanta anni di Stati Uniti d’America e duecentocinquanta anni di sempre una sola repubblica. Poi è arrivata la seconda presidenza Trump, e la repubblica è in pericolo. Quello che sta facendo Trump all’America non ha precedenti, ed è inutile rifare qui l’elenco delle scelte eversive che a stento riusciamo a raccontare quotidianamente sul giornale, perché è pressoché impossibile stare dietro a tutte le oscenità Made in Casa Bianca. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

