La storia della monarchia in America è breve e complessa, mentre il mondo libero ha trovato nella leadership europea e ucraina un punto di riferimento. Fondata nel 1776, la repubblica americana ha attraversato numerosi cambiamenti senza dover reinventare il suo sistema politico, a differenza di molte democrazie europee. Questo contesto evidenzia le differenze tra le tradizioni istituzionali e il percorso di sviluppo delle nazioni occidentali.

La repubblica americana è nata 250 anni fa, il 4 luglio 1776, e, nonostante la terribile guerra civile della seconda metà dell’Ottocento, non ha mai sentito il bisogno di passare a una seconda, terza, quarta, quinta repubblica, come è capitato in molti meno anni alle democrazie europee come Italia e Francia. Duecentocinquanta anni di Stati Uniti d’America e duecentocinquanta anni di sempre una sola repubblica. Poi è arrivata la seconda presidenza Trump, e la repubblica è in pericolo. Quello che sta facendo Trump all’America non ha precedenti, ed è inutile rifare qui l’elenco delle scelte eversive che a stento riusciamo a raccontare quotidianamente sul giornale, perché è pressoché impossibile stare dietro a tutte le oscenità Made in Casa Bianca. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La monarchia in America, e il mondo libero guidato dall’Europa e dall’Ucraina

Dalle navi da guerra con il suo nome al film Amazon sulla first lady, dagli Hunger games alla Casa bianca al proconsole in Groenlandia. Alla soglia del 250esimo anno, la repubblica americana è ormai la monarchia di Trump. E la Cbs si autocensura per non i - facebook.com facebook