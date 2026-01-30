San Valentino si avvicina e molte coppie cercano qualcosa di diverso per festeggiare. Tra le opzioni più originali ci sono una fuga nelle Cinque Terre o una notte nella “bubble room”. C’è anche chi preferisce una cena nel ristorante più piccolo del mondo. Le idee sono tante e tutte puntano a rendere questa giornata davvero speciale.

San Valentino è l’occasione per celebrare l’amore e organizzare qualcosa di speciale. Le proposte sono tante. Noi de Il Fatto Quotidiano ne abbiamo scelte alcune di diverso tipo: dal mare alla montagna, dalle città ai paradisi tropicali ecco le idee migliori per una fuga romantica. In Islanda per l’aurora boreale. Il 2026, secondo gli esperti, è un anno d’oro per l’aurora boreale, che illumina di spettacolari luci colorate i cieli artici. Quest’anno è atteso infatti il picco dell’attuale ciclo solare, che dovrebbe portare a un aumento del fenomeno. La caccia alla northern lights è un business nel cuore dell’ Islanda, terra primordiale modellata da ghiaccio e fuoco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - San Valentino, 15 idee per una fuga di coppia indimenticabile: dalla “bubble room” alle Cinque Terre alla cena nel ristorante più piccolo del mondo

Approfondimenti su San Valentino idee

A pochi giorni dalla festa degli innamorati, molte persone cercano un modo originale per sorprendere il partner.

Scopri un angolo nascosto d’Italia, perfetto per un San Valentino speciale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su San Valentino idee

Argomenti discussi: Idee per San Valentino: 25 spunti per sorprendere la dolce metà; L'amour toujours: cene, esperienze e fughe romantiche per festeggiare San Valentino 2026; Dieci idee romantiche per un San Valentino da ricordare; Torna San Valentino … Innamorati a Camogli, la grande iniziativa dedicata agli innamorati.

San Valentino, idee regalo per lui e per lei sotto i 20 euroRegali accessibili, scelti con criterio, possono raccontare attenzione e cura anche con un budget contenuto. Basta puntare su oggetti utili, dettagli personali e piccoli piaceri quotidiani, per lui e ... corriere.it

I migliori regali di San Valentino per fare felice lui, lei o addirittura entrambi in un colpo soloPer non sbagliare, ma soprattutto per non essere banale: 38 idee regalo per sorprendere la tua dolce metà, tra esperienze, capi iconici e oggetti che, sì, potrebbero fare felici tutti e due ... gqitalia.it

Ci sono cene che vanno oltre il menu. Sono quelle fatte di atmosfera, tempo condiviso e piccoli gesti che restano impressi. Per San Valentino, il ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago propone una serata pensata per rallentare, sedersi davvero a tavo - facebook.com facebook