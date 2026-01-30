San Valentino 15 idee per una fuga di coppia indimenticabile | dalla bubble room alle Cinque Terre alla cena nel ristorante più piccolo del mondo
San Valentino si avvicina e molte coppie cercano qualcosa di diverso per festeggiare. Tra le opzioni più originali ci sono una fuga nelle Cinque Terre o una notte nella “bubble room”. C’è anche chi preferisce una cena nel ristorante più piccolo del mondo. Le idee sono tante e tutte puntano a rendere questa giornata davvero speciale.
San Valentino è l’occasione per celebrare l’amore e organizzare qualcosa di speciale. Le proposte sono tante. Noi de Il Fatto Quotidiano ne abbiamo scelte alcune di diverso tipo: dal mare alla montagna, dalle città ai paradisi tropicali ecco le idee migliori per una fuga romantica. In Islanda per l’aurora boreale. Il 2026, secondo gli esperti, è un anno d’oro per l’aurora boreale, che illumina di spettacolari luci colorate i cieli artici. Quest’anno è atteso infatti il picco dell’attuale ciclo solare, che dovrebbe portare a un aumento del fenomeno. La caccia alla northern lights è un business nel cuore dell’ Islanda, terra primordiale modellata da ghiaccio e fuoco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Cinque idee (più una) fai da te per i regali di San Valentino
A pochi giorni dalla festa degli innamorati, molte persone cercano un modo originale per sorprendere il partner.
Regala un viaggio di San Valentino indimenticabile: in Italia c'è uno dei luoghi più romantici del mondo (in pochi lo conoscono)
Scopri un angolo nascosto d’Italia, perfetto per un San Valentino speciale.
