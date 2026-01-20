la cina rilancia sulla via della seta vendendo altro debito tossico

La Cina ha ripreso a investire nella Via della Seta, aumentando il sostegno finanziario attraverso l’emissione di debito. Questa strategia, meno evidente ma costante, coinvolge operazioni che sollevano interrogativi sul loro impatto economico e geopolitico. Mentre i riflettori sono puntati su altri scenari internazionali, le mosse cinesi nel contesto della Belt and Road rimangono un elemento di attenzione per analisti e governi.

Silenziosa, ma attiva. Mentre il mondo si interroga sul destino della Groenlandia e dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa, la Cina ha ripreso a pompare soldi nella Via della Seta. Forse per nulla persuasa del fatto che, come raccontato in tempi non sospetti da questo giornale, la Belt&road abbia generato una valanga di insolvenze presso tutti quei Paesi destinatari dei finanziamenti cinesi, lo scorso anno Pechino ha dato il massimo del gas al suo progetto più ambizioso. D’altronde, con lo sbarramento in atto in Africa, costruito essenzialmente sull’avanzata americana e il Piano Mattei di concezione italiana, per il Dragone era pressoché impossibile non concentrare i propri sforzi su quei governi già da tempo inseriti nella Via della Seta cinese. 🔗 Leggi su Formiche.net

