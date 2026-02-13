La Cina cerca la sua via della Seta nell’Artico

La Cina cerca la sua via della Seta nell’Artico, con il governo di Pechino che ha annunciato investimenti significativi in nuove navi e porti nella regione, motivati dalla volontà di sfruttare le rotte marittime emergenti a causa del ghiaccio che si scioglie. A differenza di altri paesi, il dragamine cinese “Xuelong 2” ha già attraversato il Polo Nord, simbolo di una strategia appena iniziata per aprire rotte commerciali alternative e controllare risorse rare. Questa mossa ha già suscitato tensioni con Stati Uniti e Russia, che temono un rafforzamento dell’influenza cinese in un

La Cina Punta al Polo Nord: Una Nuova Via della Seta Ghiacciata e le Tensioni Geopolitiche. La Cina sta intensificando la sua presenza nell'Artico con un investimento strategico in nuove tecnologie navali e infrastrutture, alimentando preoccupazioni a livello internazionale. L'obiettivo è sviluppare una "Via della Seta Polare" sfruttando le rotte marittime artiche e le risorse naturali della regione, in un contesto di crescente competizione con gli Stati Uniti e l'Occidente. L'ultimo esempio è la messa in servizio di una nuova nave rompighiaccio di ultima generazione, simbolo delle ambizioni di Pechino in questo scenario in rapida evoluzione. L'espansione della presenza cinese nell'Artico rappresenta un tema di crescente attenzione geopolitica. La NATO sta intensificando la cooperazione militare nell'Artico, una regione di crescente interesse strategico.