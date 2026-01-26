Contrabbando di sigarette Confcommercio elogia l’operazione della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Padova ha recentemente sequestrato un traffico di sigarette di contrabbando, evidenziando ancora una volta le sfide legate alla contraffazione e ai traffici illeciti lungo le vie di movimentazione della provincia. L’operazione sottolinea l’importanza delle attività di controllo e tutela del mercato legale, con il supporto di Confcommercio che evidenzia la necessità di contrastare efficacemente queste attività illegali.

L’ultimo sequestro di sigarette eseguito dal Gruppo della Guardia di Finanza di Padova riporta al centro il tema della contraffazione e dei traffici illeciti lungo gli assi logistici del territorio provinciale. Un’operazione che, pur non essendo destinata al mercato interno, ha attirato l’attenzione delle associazioni di categoria per l’impatto che questi fenomeni hanno sulla concorrenza e sulla tutela dei consumatori. A intervenire è il presidente di Confcommercio Padova, Patrizio Bertin, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalle Fiamme Gialle. «Un sequestro di sigarette straordinario che conferma l’attenzione della Guardia di Finanza di Padova verso tutto ciò che significa contraffazione, un tema al quale siamo doppiamente interessati sia come cittadini che come operatori».🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Fuochi d'artificio detenuti illegalmente e sigarette di contrabbando: sequestri della Finanza a BariNegli ultimi giorni, la Guardia di Finanza di Bari ha effettuato due sequestri relativi a fuochi d'artificio detenuti illegalmente e sigarette di contrabbando.

Leggi anche: Brindisi: sequestrata una fabbrica clandestina di sigarette, dieci arresti Guardia di finanza, operazione intitolata alla memoria di due militari morti nell'inseguimento a contrabbandieri

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Tir carico di sigarette di contrabbando, 7 tonnellate di tabacco nascosto tra i chicchi di caffè: arrestato l'autista. Sequestro recordPADOVA - Oltre 7 tonnellate di sigarette di contrabbando sono state sequestrate dalla Guardia di finanza di Padova. Si tratta di uno dei fermi più rilevanti mai effettuati su strada ... ilgazzettino.it

Sigarette di contrabbando, sequestrate oltre 7 tonnellate su un tir: arrestato conducenteIl carico era nascosto dietro un’apparenza ordinaria, ma dentro quel semirimorchio frigo viaggiava uno dei sequestri di tabacchi più rilevanti mai eseguiti su ... pupia.tv

Il sequestro record di sigarette di contrabbando --> https://www.nordest24.it/padova-sequestro-sigarette-contrabbando-guardia-finanza - facebook.com facebook

Sequestrati 105 kg di sigarette di contrabbando, denunciate tre donne. Dopo controlli di Finanza e funzionari Adm all'aeroporto di Catania #ANSA x.com