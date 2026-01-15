Roma al via Zona 30 La giunta Gualtieri | Tutelare sicurezza stradale primo mese di assestamento

A Roma entra in vigore la nuova Zona 30 nel centro storico, all’interno della ZTL. La giunta Gualtieri ha annunciato questa misura per migliorare la sicurezza stradale, prevedendo un periodo di assestamento di un mese. La modifica mira a limitare la velocità dei veicoli e a rendere più sicuri gli spostamenti di pedoni e ciclisti nella zona più frequentata della città.

Per i romani è il giorno della rivoluzione: da oggi debutta la Zona 30 nel centro storico della Capitale, all’interno della Zona a traffico limitato (Ztl). Vietato superare i 30 chilometri orari anche sulle principali arterie del cuore di Roma – come corso Vittorio Emanuele, via del Teatro Marcello e il Traforo – e in altre mille vie delle aree periferiche. Al netto del traffico e della velocità media non certo da Formula 1, il cambiamento è epocale e impensierisce più di un automobilista. Molti temono le multe in arrivo, con il comune desideroso di far cassa sanzionando chi è al volante: tenere a mente le strade con il divieto facile non sarà e non sempre la segnaletica stradale è chiara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

