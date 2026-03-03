Dalla coltivazione all’innovazione tecnologica | il nuovo piano della Toscana per la filiera della birra

In Toscana, è stato annunciato un nuovo piano dedicato alla filiera della birra, che coinvolge tutte le fasi della produzione, dalla coltivazione degli ingredienti all’adozione di tecnologie innovative. Il progetto mira a sostenere un settore in crescita, sia sul territorio che sul mercato, con un focus particolare sulle opportunità di sviluppo e modernizzazione. La regione ha presentato questa iniziativa per rafforzare la sua presenza nel settore enogastronomico.

L'ente regionale stanzia 200mila euro destinati ai microbirrifici locali. Contributi a fondo perduto aiutano imprese giovanili ed attrezzature FIRENZE – Il patrimonio enogastronomico toscano si arricchisce di un nuovo strumento finanziario rivolto a un comparto in forte espansione territoriale e commerciale. La Giunta regionale ha formalmente adottato la delibera contenente le disposizioni attuative relative al bando istituito dalla Legge regionale 34 del 2025, una cornice normativa interamente dedicata allo sviluppo e alla valorizzazione della filiera della birra artigianale. L'architettura economica del provvedimento prevede, per l'annualità in corso, uno stanziamento complessivo pari a 200mila euro.