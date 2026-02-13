Volkswagen | 5 milioni di motori elettrici e focus sull’innovazione tecnologica per il futuro della mobilità

Volkswagen ha annunciato di aver prodotto oltre 5 milioni di motori elettrici, un traguardo raggiunto grazie all’aumento della domanda di veicoli a zero emissioni e alla spinta del Gruppo verso l’innovazione tecnologica. La produzione si è concentrata principalmente nello stabilimento di Braunschweig, dove sono state implementate nuove linee di assemblaggio più efficienti.

Volkswagen supera i 5 milioni di motori elettrici e punta sull'innovazione tecnologica. Il Gruppo Volkswagen ha annunciato di aver superato i 5 milioni di motori elettrici prodotti, consolidando la sua posizione di leader nel settore automotive europeo e accelerando lo sviluppo di tecnologie proprietarie. L'azienda tedesca, che nel 2025 ha conquistato la vetta delle vendite di auto elettriche in Europa, punta a rafforzare la sua indipendenza tecnologica e a migliorare l'efficienza dei suoi sistemi di trazione. Una svolta strategica nel mercato dell'elettromobilità. La produzione di 5 milioni di motori elettrici rappresenta un traguardo significativo per Volkswagen, testimoniando un impegno costante nell'elettrificazione della sua gamma veicoli.