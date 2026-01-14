Regione dal ministero 1,3 milioni per campus della filiera tecnologica in Sicilia

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato un finanziamento di 1,3 milioni di euro destinato alla realizzazione di un campus dedicato alla filiera tecnologica e professionale in Sicilia. Il progetto prevede la redazione di un Piano di fattibilità tecnico-economica (Pfte) per sviluppare sedi nelle province di Palermo, Trapani e Catania, con l’obiettivo di potenziare l’offerta formativa e favorire lo sviluppo delle competenze nel settore tecnologico.

Via libera dal ministero dell'Istruzione e del merito al finanziamento di 1,3 milioni di euro destinato alla redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) per un campus della filiera tecnologico-professionale in Sicilia con sedi diffuse nelle province di Palermo, Trapani, Catania.

