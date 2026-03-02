Maratona di Roma la storia di Simona Marafioti dalla malattia alla corsa nella Capitale

Alla Maratona di Roma, prevista per il 22 marzo 2026, prenderà parte anche Simona Marafioti. La donna, in passato, aveva ricevuto una diagnosi di linfoma non Hodgkin, una malattia che ha superato. Ora si sta preparando per correre nella Capitale, affrontando una sfida personale dopo aver percorso oltre 40 mila chilometri.

