La collezione Dior Uomo Autunno-Inverno 2026-2027, ideata dal direttore creativo Jonathan Anderson, è stata presentata al Musée Rodin di Parigi. Questa linea riflette un approccio raffinato e contemporaneo, con attenzione ai dettagli e alla qualità dei materiali. La sfilata ha sottolineato l’impegno del marchio nel coniugare tradizione e innovazione, offrendo capi che esprimono eleganza sobria e stile senza tempo.

La collezione Dior Uomo Autunno-Inverno 2026-2027, firmata dal direttore creativo Jonathan Anderson, è andata in scena al Musée Rodin di Parigi. La sfilata, andata in scena il 21 gennaio, ha riflettuto l’idea di una “nuova aristocrazia” contemporanea, giocando su contrasti di forme e tessuti e mischiano riferimenti storici con un’estetica urbana e sperimentale. La scenografia minimale e la colonna sonora curata hanno sottolineato l’approccio sofisticato e visionario della maison, dove capispalla strutturati, volumi amplificati, parka tecnici e dettagli glam-rock hanno scandito un guardaroba che fonde heritage e modernità. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La collezione Dior Uomo Autunno-Inverno 26-27, firmata dal direttore creativo Jonathan Anderson, è andata in scena al Musée Rodin di Parigi

Jonathan Anderson debutta da Dior e ridisegna “un nuovo tipo di uomo”Con la collezione SpringSummer 2026, Jonathan Anderson si presenta come nuovo direttore creativo di Dior, proponendo un approccio sobrio e raffinato.

Dior uomo FW26: Jonathan Anderson rende l’eleganza stranamente cool (e un pó punk)La collezione Dior Uomo FW26 di Jonathan Anderson propone un’evoluzione del suo stile, mescolando eleganza classica con elementi di ribellione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Dior la sfilata uomo autunno inverno 2026 di Jonathan Anderson alla Paris Fashion Week; Jonathan Anderson, grande attesa per la sua nuova collezione uomo a Parigi; Capelli punk, sartoria e paillettes: l’uomo libero di Dior si veste come vuole; Settimana della Moda di Parigi: gli scatti della sfilata Dior Homme Autunno-Inverno 2026-2027.

Capelli punk, sartoria e paillettes: l’uomo libero di Dior si veste come vuoleCapelli punk e sartoria: Jonathan Anderson alla sua seconda prova maschile per Dior accosta grandi classici e stile glam rock ... tgcom24.mediaset.it

Moda uomo: cinque cose da sapere prima dell'inizio delle sfilate di ParigiScopri i momenti salienti delle sfilate di moda uomo a Parigi: l'addio di Véronique Nichanian, la seconda collezione Dior di Jonathan Anderson e altro ancora. fashionunited.it

Jonathan Anderson ha appena presentato la sua seconda collezione maschile per Dior a Parigi. L’apertura di un nuovo capitolo che riprende la storia precedente, ma cerca un rinnovamento che sta tutto in una buona dose di poesia unita a storicità. Infatti la sf - facebook.com facebook