A pochi giorni dal deposito della nuova legge elettorale, che ha suscitato molte polemiche tra le opposizioni, Elly Schlein ha dichiarato la propria disponibilità a partecipare alle primarie di coalizione. La decisione arriva in un momento cruciale per il panorama politico, con il dibattito sulla normativa ancora acceso e molti attori pronti a scendere in campo.

È una delle possibilità per scegliere il candidato premier del centrosinistra, ha detto la segretaria dem. Franceschini: «I leader si incontrino e fissino una data, meglio se prima di Natale». A pochi giorni dal deposito della nuova legge elettorale, che ha già sollevato critiche e polemiche da parte delle opposizioni, Elly Schlein si è detta pronta a correre per le primarie di coalizione. «Le modalità (per decidere il candidato premier del campo largo, ndr) le decideremo insieme agli alleati. Si può fare come la destra, indicando chi prende un voto in più, oppure scegliere altre strade, come le primarie di coalizione, a cui ho già dato la mia disponibilità», ha dichiarato al Giornale Radio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Si è svolto ad Ari il congresso programmatico del circolo del Partito Democratico della Val di Foro.

I taccuini di Ernesto Maria Ruffini: "Ho superato due tumori, mi candiderò alle primarie. Schlein non la vedo premier""Sevirebbe un governo nazionale, non ho mai votato Dc, ho scoperto mio padre attraverso una lettera.

Formigli ad Elly Schlein: Lei si vede Presidente del Consiglio

La segretaria del Pd guarda alle politiche del 2027. E sul referendum: «Anche se vince il No non chiederemo le dimissioni del governo»

M5S e Pd: La destra vuole capo dello Stato, Consulta e Csm. Ma FdI: Sui seggi in palio aperti a modifiche. FI valuta emendamenti sul ballottaggio

Schlein: "Pronta alle primarie di coalizione per il candidato premier" ...Continua facebook

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha illustrato le riflessioni del centrosinistra in vista delle elezioni politiche del 2027 durante un intervento a "Il Punto G", programma condotto da Giuliano Guida Bardi su Giornale Radio.