Pd Schlein | ‘Pronta alle primarie di coalizione’

Elly Schlein ha annunciato la sua disponibilità a partecipare alle primarie di coalizione, pochi giorni prima del deposito della nuova legge elettorale. La leader del Partito Democratico ha confermato la sua intenzione di candidarsi, lasciando intendere di essere pronta a confrontarsi con gli altri candidati. La decisione arriva in un momento di attesa per le prossime tappe politiche del partito.

Elly Schlein, a pochi giorni dal deposito della nuova legge elettorale, si dice pronta a correre per le primarie di coalizione “Le modalità le decideremo insieme agli alleati: si può fare come la destra, indicando chi prende un voto in più, oppure scegliere altre strade, come le primarie di coalizione, a cui ho già dato la mia disponibilità”, entra in partita la leader dem. Che si concentra però adesso sul referendum e mette in chiaro che se vincerà il no non chiederà le dimissioni del governo Meloni: “Vogliamo battere la destra alle urne, alle prossime politiche”. Schlein guarda avanti, rivendica “la costruzione di una coalizione progressista unita, che dopo vent’anni ha messo insieme le forze alternative alla destra” e punta ad allargarla e consolidarla. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Il circolo Val di Foro del Pd dice no alle primarie di coalizione: tutti i temi affrontati nel congressoSi è svolto ad Ari il congresso programmatico del circolo del Partito Democratico della Val di Foro.

Formigli ad Elly Schlein: Lei si vede Presidente del Consiglio

