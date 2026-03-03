Dal Mediterraneo al Cantabrico un ponte tra cucina e identità di Fiumicino

Il 3 marzo 2026 a Fiumicino si tiene un evento che collega il Mediterraneo al Cantabrico attraverso iniziative legate alla cucina e all’identità locale. L’appuntamento coinvolge rappresentanti della cultura enogastronomica e si svolge in una location vicino all’aeroporto, con l’obiettivo di promuovere i prodotti e le tradizioni della regione. L’evento si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione territoriale.

Non solo un appuntamento gastronomico, ma l'avvio di una visione che punta a mettere insieme mare, città e aeroporto come "vetrina internazionale" della cultura enogastronomica locale Fiumicino, 3 marzo 2026 – Non solo un appuntamento gastronomico, ma l'avvio di una visione che punta a mettere insieme mare, città e aeroporto come "vetrina internazionale" della cultura enogastronomica locale. È il senso del messaggio condiviso dal sindaco Mario Baccini dopo l'iniziativa "Incontro tra il Mar Mediterraneo e il Mar Cantabrico", costruita attorno al confronto tra due eccellenze della cucina di mare. Protagonista della giornata è stato lo chef...

