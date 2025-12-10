Ex Piazzale Mediterraneo | il demanio passa al Comune di Fiumicino

Il 9 dicembre 2025 si è svolto un evento istituzionale a Fiumicino, durante il quale il demanio di “Piazzale Mediterraneo” è stato trasferito al Comune, segnando un momento importante per la gestione degli spazi pubblici del territorio. Alla cerimonia hanno partecipato autorità locali e portuali, sottolineando la rilevanza dell'operazione.

Fiumicino, 9 dicembre 2025 – Nel pomeriggio, alla presenza del Sindaco Mario Baccini, del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Raffaele Latrofa, e del Capo del Compartimento Marittimo di Roma, Capitano di Vascello Emilio Casale, si è tenuto un momento istituzionale di rilevanza storica, legato alla gestione degli spazi demaniali del territorio. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha infatti trasferito ufficialmente al Comune di Fiumicino la disponibilità dell’area di oltre 7.000 metri quadrati comunemente nota come ex “Piazzale Mediterraneo”, oggi denominata Piazzale Molinari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

