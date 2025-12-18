Perugia altri tre milioni di euro per rifare le strade | la mappa degli interventi

Perugia investe altri tre milioni di euro per il rifacimento delle strade. Il Piano dei lavori pubblici, approvato dalla giunta comunale di Vittoria Ferdinandi, prevede interventi su marciapiedi e ripavimentazioni, supportato da un dettagliato progetto di fattibilità tecnico-economica. Un passo importante per migliorare la qualità delle infrastrutture cittadine, risultato di un’attenta analisi e ricognizione svolta dall’assessore Zuccherini e dai tecnici comunali.

Il Piano dei lavori pubblici per marciapiedi e ripavimentazioni strade è stato approvato, con tanto di progetto di fattibilità tecnico-economico, dalla giunta comunale della sindaca Vittoria Ferdinandi dopo il lavoro di ricognizione e analisi svolto dall'assessore Zuccherini e dai tecnici degli.

