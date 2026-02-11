L’Europa alla prova degli Eurobond con l’incognita Meloni Che punta a sfilacciare l’asse franco-tedesco

Il summit informale sulla competitività ha preso una piega diversa dal previsto. Antonio Costa ha annunciato un “ritiro” dei 27, lasciando intendere che l’Europa sta affrontando una fase di cambiamento. La discussione sugli Eurobond si fa più complicata, mentre il governo italiano, guidato da Meloni, punta a sfilacciare l’asse franco-tedesco. La situazione resta incerta e le tensioni aumentano man mano che si avvicinano le decisioni chiave.

Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha concepito il summit – informale –sulla competitività come un “ritiro” dei 27. Lo ha convocato per oggi nel castello di Alden Biesen, a oltre un’ora di auto da Bruxelles. Ha invitato i 27 leader a mettere sul tavolo proposte per portare l’Ue fuori dalla sacca della scarsa industrializzazione. La via da seguire – ma che finora è stata ben poco battuta – resta quella dei rapporti di Mario Draghi ed Enrico Letta, che saranno entrambi presenti. Il presidente francese Emmanuel Macron ha messo già sul tavolo le sue proposte sugli Eurobond, stimando in 1. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

