L’Europa alla prova degli Eurobond con l’incognita Meloni Che punta a sfilacciare l’asse franco-tedesco

Il summit informale sulla competitività ha preso una piega diversa dal previsto. Antonio Costa ha annunciato un “ritiro” dei 27, lasciando intendere che l’Europa sta affrontando una fase di cambiamento. La discussione sugli Eurobond si fa più complicata, mentre il governo italiano, guidato da Meloni, punta a sfilacciare l’asse franco-tedesco. La situazione resta incerta e le tensioni aumentano man mano che si avvicinano le decisioni chiave.

Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha concepito il summit – informale –sulla competitività come un “ritiro” dei 27. Lo ha convocato per oggi nel castello di Alden Biesen, a oltre un’ora di auto da Bruxelles. Ha invitato i 27 leader a mettere sul tavolo proposte per portare l’Ue fuori dalla sacca della scarsa industrializzazione. La via da seguire – ma che finora è stata ben poco battuta – resta quella dei rapporti di Mario Draghi ed Enrico Letta, che saranno entrambi presenti. Il presidente francese Emmanuel Macron ha messo già sul tavolo le sue proposte sugli Eurobond, stimando in 1. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’Europa alla prova degli Eurobond con l’incognita Meloni. Che punta a sfilacciare l’asse franco-tedesco Approfondimenti su Europa Eurobond Asse tra Germania e Italia per l’Europa, Macron rilancia con gli eurobond e il ‘buy european’ In un momento di forte tensione politica, Macron spinge per gli eurobond e il ‘buy european’, cercando di rafforzare l’unità del continente. Ucraina, Europa alla prova. Meloni: no soldati italiani a Kiev L’Ucraina si trova al centro di una sfida che coinvolge l’intera Europa, messa alla prova da tensioni e rischi crescenti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. ️ Le aziende accelerano sull’intelligenza artificiale – con nuovi servizi per il business e modelli sempre più integrati nei processi produttivi – l’Europa prova a riordinare il suo impianto normativo con il Digital Omnibus e il Digital Omnibus on AI. È una semplif - facebook.com facebook 🟢 LA BUONA NOTIZIA DEL GIORNO L’Europa prova a mettere fine a una delle pratiche più controverse dell’industria della moda: la distruzione sistematica degli invenduti. Dal 2026 le grandi aziende non potranno più smaltire vestiti e scarpe mai indossati, un x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.