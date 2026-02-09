paura per una donna a faenza raggiunta in casa nonostante il divieto di avvicinamento arrestato 60enne

Una donna a Faenza ha vissuto momenti di paura quando un uomo, nonostante il divieto di avvicinamento, si è presentato a casa sua. La polizia è intervenuta e ha arrestato il 60enne accusato di atti persecutori. L’uomo aveva ignorato l’ordine e si era avvicinato comunque alla donna, costringendo gli agenti a intervenire rapidamente.

Un uomo di 60 anni è stato fermato a Faenza per atti persecutori nei confronti di una donna: l’uomo, già sottoposto a divieto di avvicinamento, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso nei pressi dell’abitazione della vittima. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione della donna e al tempestivo arrivo della pattuglia della Polizia di Stato. Atti persecutori a Faenza La vicenda si è svolta nella serata del 9 febbraio 2026 a Faenza. Una donna, allarmata dalla presenza insistente di un uomo che suonava ripetutamente al citofono del suo appartamento, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

