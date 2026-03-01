Calciomercato DS Corinthians | C’è un’offerta dal Milan per André ma l’affare non è ancora chiuso

Il direttore sportivo del Corinthians ha annunciato che il Milan ha presentato un’offerta per André, ma l’affare non è ancora stato finalizzato. L’attenzione resta alta sul possibile trasferimento, anche se non ci sono ancora dettagli definitivi. La trattativa tra le due squadre è in corso, ma al momento non c’è un accordo concluso.

Come anticipato da ESPN, il Milan è vicino ad André, centrocampista brasiliano del Corinthians. La trattativa è in fase avanzata, mancano solo gli ultimi dettagli, poi le visite mediche e l'ufficialità. L'idea, nata da Geoffrey Moncada e dal suo gruppo scouting, sta diventando realtà. In merito alla trattativa per portare André Luiz Santos Diaz al Milan si è espresso anche Marcelo Paz, direttore sportivo del Corinthians. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate in conferenza stampa ai microfoni di ESPN. "C'è una cessione? No! C'è un'offerta? Sì, dal Milan. Non dalla Juventus. Il suo valore di mercato è quello che il mercato sceglie di pagare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, DS Corinthians: “C’è un’offerta dal Milan per André, ma l’affare non è ancora chiuso” André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti sanno che il club ha bisogno di vendere giocatori per far quadrare i conti. Vi spiego»André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti sanno che il club ha bisogno di vendere giocatori per far quadrare i conti. Calciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasilianoCalciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano Milinkovic Savic, idea... Una raccolta di contenuti su Calciomercato. Temi più discussi: Ds Corinthians: C'è un'offerta del Milan per André, ma la trattativa non è ancora chiusa. Tutti...; André Milan, parla il DS del Corinthians: C'è un'offerta? Sì. Tutti sanno che abbiamo bisogno di fare cassa, ma...; André vicino al Milan: i dettagli dell'offerta rossonera. C'è anche il 20% sulla futura rivendita. Il ds del Corinthians conferma l'offerta del Milan per André: 15 milioni più due di bonus per il 70% del cartellinoDurante l'intervista dopo la gara persa contro il Novorizontino, Marcelo Paz, direttore sportivo del Corinthians, ha confermato che il Milan ha presentato un'offerta ... milannews.it Ds Corinthians: C'è un'offerta del Milan per André, ma la trattativa non è ancora chiusa. Tutti sanno che abbiamo bisogno di vendere giocatoriMarcelo Paz, direttore sportivo del Corinthians, dopo il match perso contro il Novorizontino, ha confermato che c'è una trattativa in corso con il Milan per il centrocampista classe ... milannews.it #Calciomercato @acmilan, novità dall’Inghilterra su @HarryMaguire93: il Diavolo resta alla finestra - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Maguire #transfers x.com #Milan #SempreMilan #calciomercato Curiosi di scoprire chi è e come gioca il possibile colpo dei rossoneri André Tutti i dettagli sull'operazione e sulle caratteristiche del brasiliano al link nel primo commento. - facebook.com facebook