Dal bilancio arrivano 400mila euro destinati alla collettività

Dal bilancio comunale vengono destinati 400mila euro alla città, una cifra che rappresenta il risultato di una pianificazione finanziaria accurata. Questi fondi saranno utilizzati per progetti e iniziative rivolte alla collettività, evidenziando come una gestione oculata delle risorse possa tradursi in benefici concreti per la comunità. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale.

"Quattrocentomila euro destinati alla città, frutto di una programmazione attenta e responsabile, che dimostra come il bilancio, se gestito con competenza e visione politica, possa diventare uno strumento concreto di crescita e sostegno alla comunità". Così Andrea Guidoni, capogruppo assieme al gruppo consiliare Fratelli d’Italia Grosseto, intervengono per sottolineare il lavoro svolto dall’assessora al Bilancio Simona Rusconi nella giunta guidata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. "L’assessorato al Bilancio – prosegue Guidoni – ha messo a disposizione 400mila euro attraverso il cosiddetto ‘ Bando Bucalossi ’. Risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, già previste e rese disponibili con una programmazione puntuale sul finire del 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

