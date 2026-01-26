la procura dissequestra la frana e arrivano i primi 400mila euro

La Procura ha disposto il dissequestro delle aree interessate dalla frana a Pisogne, permettendo così l’arrivo dei primi 400 mila euro di fondi destinati al ripristino. Le frazioni di montagna, come Sonvico, Fraine e Val Palot, potranno avviare le operazioni di messa in sicurezza e ricostruzione, offrendo un sollievo alle comunità locali e avviando un percorso di ripresa.

PISOGNE (Brescia) Pisogne e le frazioni di montagna – in particolare Sonvico, Fraine e Val Palot – tirano un sospiro di sollievo. La frana che si è schiantata ormai quasi quattro settimane fa sulla strada che dal fondovalle porta in quota sarà dissequestrata oggi. La notizia è stata data ufficialmente dal sindaco Federico Laini, dopo giorni in cui non si sapeva quando avrebbero potuto iniziare le opere di mezza in sicurezza. "La Procura ha firmato il decreto giovedì e sabato mi è stato notificato – spiega Laini – Oggi la Regione delibera il contributo, affidiamo gli incarichi e si parte con l’intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

