Bilancio Regione Lazio oltre 200 milioni di euro per il sociale Ma dal Pd arrivano critiche

Il Bilancio della Regione Lazio dedica oltre 200 milioni di euro al sociale, evidenziando un forte impegno nel settore. Tuttavia, le critiche dal Pd sollevano dubbi e interrogativi sulla gestione e le priorità. Roberto Gualtieri e Francesco Rocca, ciascuno con il suo approccio, mostrano come le politiche sociali e dell’abitare siano al centro del dibattito politico, riflettendo le sfide e le aspettative della regione.

© Romatoday.it - Bilancio Regione Lazio, oltre 200 milioni di euro per il sociale. Ma dal Pd arrivano critiche Se Roberto Gualtieri ha deciso di puntare sulle politiche sociali e dell'abitare nel suo ultimo bilancio previsionale, Francesco Rocca non ha voluto essere da meno. E così, grazie al lavoro del suo assessore Giancarlo Righini, si presenterà in consiglio con un documento che mette sul tavolo oltre. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Approvato il bilancio. Da Regione e Comune oltre due milioni di euro Leggi anche: La Regione Lazio investe sugli oratori: stanziati oltre 6 milioni di euro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. L'assessore Giancarlo Righini ha illustrato al Consiglio regionale la Manovra economica 2026-28; Addizionale Irpef 2026, accordo con i sindacati: ecco chi non dovrà pagarla; Consiglio regionale Lazio, investimenti al centro del bilancio; Di Cola, Cgil Roma Lazio: sottoscritto accordo con la Regione sul fondo “Taglia tasse”. Regione Lazio, Sabatini (FdI): in bilancio oltre 200 mln per sociale - (askanews) – “Straordinario aumento dei fondi per le politiche sociali nella Legge di Stabilità 2026. askanews.it Addizionale Irpef 2026, accordo con i sindacati: ecco chi non dovrà pagarla - Prevista una detrazione fissa di 60 euro per redditi dai 28 ai 30mila euro ... romatoday.it

Lazio, entra nel vivo il dibattito sulla sessione di bilancio - Va avanti il confronto nell’Aula del Consiglio Regionale del Lazio per la sessione di bilancio. stream24.ilsole24ore.com

Alle ore 10.30 inizia la seduta votante con la prosecuzione della discussione relativa ai documenti di bilancio, con le disposizioni collegate alla legge di stabilità, i bilanci di previsione della Regione e del Consiglio Programma: https://www.regione.liguria.it/ - facebook.com facebook

Emilia-Romagna, de Pascale e il bilancio del primo anno in Regione: «Pronti a firmare sul Passante». E sulla sanità: «Nel 2026 conti in ordine» x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.