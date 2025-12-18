Bilancio Regione Lazio oltre 200 milioni di euro per il sociale Ma dal Pd arrivano critiche

Il Bilancio della Regione Lazio dedica oltre 200 milioni di euro al sociale, evidenziando un forte impegno nel settore. Tuttavia, le critiche dal Pd sollevano dubbi e interrogativi sulla gestione e le priorità. Roberto Gualtieri e Francesco Rocca, ciascuno con il suo approccio, mostrano come le politiche sociali e dell’abitare siano al centro del dibattito politico, riflettendo le sfide e le aspettative della regione.

Se Roberto Gualtieri ha deciso di puntare sulle politiche sociali e dell'abitare nel suo ultimo bilancio previsionale, Francesco Rocca non ha voluto essere da meno. E così, grazie al lavoro del suo assessore Giancarlo Righini, si presenterà in consiglio con un documento che mette sul tavolo oltre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

L'assessore Giancarlo Righini ha illustrato al Consiglio regionale la Manovra economica 2026-28; Addizionale Irpef 2026, accordo con i sindacati: ecco chi non dovrà pagarla; Consiglio regionale Lazio, investimenti al centro del bilancio; Di Cola, Cgil Roma Lazio: sottoscritto accordo con la Regione sul fondo “Taglia tasse”.

