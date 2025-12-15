Controlli sui furbetti del pass disabili 98 multe | Usavano permessi di defunti

Nell'ambito di un'operazione di verifica, sono stati effettuati controlli sui titolari di pass disabili, con il risultato di 98 multe e 18 permessi ritirati. Tra i casi più rilevanti, dodici permessi intestati a persone decedute anche da diversi anni. L'azione mira a contrastare l'abuso di questi titoli e a garantire un uso corretto delle agevolazioni.

Novantotto verbali elevati e diciotto permessi ritirati, tra cui dodici intestati a persone decedute anche da cinque anni. È il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia Municipale di Salerno tra il mese di settembre e la metà di ottobre, resa nota da il Mattino, finalizzata al. Salernotoday.it SOSTA AL PARK DISABILI SENZA CONTRASSEGNO: AUTOMOBILISTI FURBETTI O DISTRATTI? | 29/03/2024 Pass auto disabili, 98 salernitani multati per uso fuorilegge: sfruttavano parenti defunti - StampaSono 98 i salernitani sanzionati e beccati in centro mentre si servivano di un pass auto disabile in modo improprio. salernonotizie.it

Pass disabili, giro di vite e multe ai furbetti che ne abusano: scoperti dai transiti sospetti in Ztl - Giro di vite della polizia locale nei confronti di chi abusa del permesso di accesso all'isola pedonale rilasciato a persone disabili. ilgazzettino.it

Multe più salate e tanti controlli, Caronno dichiara guerra ai furbetti della spazzatura e al degrado - facebook.com facebook