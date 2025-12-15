Kayak si ribalta tra le onde a San Felice Circeo salvato un canoista che rischiava di morire

Un incidente tra le onde di San Felice Circeo ha coinvolto un kayak ribaltato, mettendo in grave difficoltà un canoista. La guardia costiera è intervenuta prontamente, riuscendo a salvarlo da una situazione di estremo pericolo, caratterizzata da affaticamento e ipotermia.

La guardia costiera ha salvato un canoista che ha rischiato di morire a San Felice Circeo. Il kayak si è ribaltato, era stremato e in ipotermia. Fanpage.it

