Botti vietati fino al 7 gennaio a Ortona | l' ordinanza del sindaco

A Ortona, il sindaco Angelo Di Nardo ha firmato un’ordinanza che vieta l’uso di petardi, mortaretti e altri artifici pirotecnici fino al 7 gennaio 2026. Il divieto, in vigore dal 30 dicembre, riguarda l’utilizzo di questi dispositivi in aree pubbliche e di uso pubblico, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme durante le festività.

Botti vietati fino al 7 gennaio 2026 a Ortona dove il sindaco Angelo Di Nardo ha firmato un'ordinanza che impone, a partire dal 30 dicembre,il divieto "di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico

