Da Aversa alla Sardegna per truffare gli anziani con tecnica del finto Carabiniere | arrestato 35enne

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dopo aver messo in atto truffe agli anziani, utilizzando la tattica del “finto carabiniere”. La sua attività, che si estendeva tra Aversa e la Sardegna, ha coinvolto diverse vittime. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di fermare il soggetto, confermando l'importanza di sensibilizzare sulle modalità di prevenzione di queste frodi.

Da Aversa alla Sardegna per mettere a segno truffe agli anziani. La tecnica, adoperata da un 35enne per il quale sono scattate le manette, è quella del "finto carabiniere". Ad arrestarlo i Carabinieri – stavolta quelli veri – della Compagnia di Ghilarza, con l'ausilio della Compagnia normanna. Aversa, arrestato 35enne per truffe ad anziani in Sardegna; Truffe agli anziani, 35enne incastrato dalle telecamere e arrestato dai carabinieri; Truffe ed estorsioni agli anziani nell'Oristanese: arrestato anche il secondo complice; Estorsioni e truffe agli anziani, in cella anche il secondo complice.

Truffe agli anziani, 35enne casertano arrestato in trasferta - Le indagini sono scaturite da due distinti episodi messi in atto con il noto stratagemma del “finto carabiniere” ... casertace.net

Anziani raggirati da finti carabinieri nell'Oristanese, salgono a due gli arresti - E' stato rintracciato e arrestato il complice del 37enne campano che fingendosi carabiniere aveva raggirato due anziani il 15 dicembre scorso nell'Oristanese. ansa.it

