Da Gigi Simoni all' Inter fino a Lampard quando vincere non basta a tenersi la panchina

Negli ultimi anni sono stati numerosi gli allenatori licenziati nonostante successi importanti, come quello con il Flamengo che ha conquistato molti trofei in un anno. Dalla carriera di Gigi Simoni all'Inter fino a Lampard, le decisioni di esonero sono continuate anche quando i risultati sembravano positivi. La sequenza di cessioni dimostra come nel calcio vincere non garantisca sempre la permanenza sulla panchina.

A volte nemmeno un 8-0 basta a saldare la panchina. Per informazioni, chiedere a Filipe Luis: nel 2025 ha vinto col Flamengo - tra le altre - Copa Libertadores, campionato brasiliano e coppa nazionale. E nell’ultima uscita alla guida dei rossoneri ha rifilato otto reti al Madureira nella semifinale del campionato Carioca. Peccato che la goleada non sia bastata ad evitare un clamoroso esonero: non è la prima volta, comunque, che un tecnico viene licenziato a sorpresa dopo una vittoria. Da Lampard a Marcelino, il calcio internazionale ne è pieno. Per non parlare di come finì fra l’Inter e Gigi Simoni. Dall’altra parte del mondo è arrivato l’esonero di Filipe Luis, si diceva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Davide Nicola erede di Gigi Simoni: il premio “Allenatore Gentleman” celebra fair play e valori nello sport.Davide Nicola, allenatore della Cremonese, è stato insignito del premio “Allenatore Gentleman 2024/2025” a Milano, nella sede della Lega Serie B.

La mia Inter quella della mia infanzia Avevo 7 anni ricordo tutto come se fosse ieri e pure sono passati 29 anni Il buono Gigi Simoni rip Gianluca Pagliuca con quella sua bellissima maglia verde che ho ancora a casa dei miei Il fenomeno - facebook.com facebook