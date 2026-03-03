cyberattacchi e infowarfare contro milano cortina analisi della campagna ibrida

Tra metà gennaio e la fine dei Giochi Olimpici invernali, Milano e Cortina sono state bersaglio di una serie di cyberattacchi e operazioni di infowarfare. Durante questo periodo, sono stati rilevati numerosi tentativi di intrusione informatica e campagne di disinformazione mirate a influenzare l’opinione pubblica e a compromettere i sistemi digitali delle due città. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione senza rilasciare commenti ufficiali.

Nel periodo compreso tra la metà di gennaio e la conclusione dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, lo spazio informativo, infrastrutturale e cibernetico europeo è stato attraversato da una campagna ostile che ha mostrato caratteristiche riconducibili alla pianificazione di una campagna operativa ibrida multilivello. L’evento olimpico, per sua natura piattaforma di esposizione globale e proiezione simbolica di soft power, ha rappresentato un target privilegiato per operazioni di competizione sottosoglia, nelle quali la dimensione cognitiva e quella fisica-tecnica-operativa sono state integrate in modo coerente. Sul piano informativo, l’attività osservata si è strutturata attorno a operazioni di influenza orientate a produrre danno reputazionale e delegittimazione selettiva. 🔗 Leggi su Formiche.net

Tajani: “Sventati cyberattacchi russi ai siti di Milano-Cortina e alle sedi all’estero della Farnesina”Una serie di cyberattacchi ai portali delle sedi del ministero degli Esteri, compresa quella di Washington, e ad alcuni siti delle Olimpiadi...

Sventati cyberattacchi ad alberghi di Milano-Cortina e ambasciate. Tajani: “Sono hacker russi”Il rischio di attacchi hacker per Milano Cortina era stato appena segnalato e subito il pericolo si è manifestato ed è stato contrastato con successo.

