Sventati cyberattacchi ad alberghi di Milano-Cortina e ambasciate Tajani | Sono hacker russi

Questa mattina, le autorità hanno sventato due tentativi di cyberattacco contro alberghi di Milano e Cortina, oltre a diverse ambasciate. Il ministro degli Esteri Tajani ha confermato che gli hacker sono russi e che il rischio era stato segnalato in anticipo. Gli attacchi sono stati prontamente fermati, evitando conseguenze più gravi.

Il rischio di attacchi hacker per Milano Cortina era stato appena segnalato e subito il pericolo si è manifestato ed è stato contrastato con successo. Ad annunciare lo scampato pericolo il ministro egli Esteri, Antonio Tajani: “Abbiamo anticipato un attacco hacker a una serie di sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington; e anche ad alcuni siti di Milano-Cortina, con gli alberghi di Cortina”. Lo ha rivelato il ministro parlando ai giornalisti a Washington prima di partecipare a una riunione sui minerali critici e precisando che la matrice sarebbe russa. “Questo – ha rivendicato – grazie anche al lavoro che ha fatto la nostra direzione generale della sicurezza nuova con la riforma del ministero degli Esteri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Gli attacchi hacker russi sono stati sventati prima di arrivare a destinazione.

Tajani annuncia che i cyberattacchi russi contro i siti di Milano-Cortina e le sedi all’estero della Farnesina sono stati sventati.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Tajani, 'sventati cyberattacchi di matrice russa ad ambasciate e hotel Cortina'.

