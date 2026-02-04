Tajani | Sventati cyberattacchi russi ai siti di Milano-Cortina e alle sedi all’estero della Farnesina

Tajani annuncia che i cyberattacchi russi contro i siti di Milano-Cortina e le sedi all’estero della Farnesina sono stati sventati. Diversi tentativi di infiltrazione hanno coinvolto anche i portali del ministero degli Esteri, tra cui quello di Washington, e alcuni siti legati alle Olimpiadi invernali. Per fortuna, le difese informatiche hanno funzionato e nessun dato è stato compromesso.

Una serie di cyberattacchi ai portali delle sedi del ministero degli Esteri, compresa quella di Washington, e ad alcuni siti delle Olimpiadi invernali, anche agli alberghi di Cortina, è stata sventata. La mano dietro i tentativi? Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, non ha dubbi: "Si tratta di azioni di matrice russa". Ad alcuni giorni dall' attacco informatico che ha bucato il sito dell' Università La Sapienza di Roma, mettendo sotto scacco il funzionamento di numerosi rami dell'ateneo, il capo della Farnesina svela che siti istituzionali sono nuovamente finiti nel mirino di una banda di cyber-pirati in quello che, nella narrazione di Tajani, pare un tentativo di guerra ibrida alla vigilia dei Giochi invernali Milano-Cortina, al via venerdì 6 febbraio con la cerimonia di inaugurazione.

