Cutrullà guida Spirito Indipendente | 4 anni per Vibo

Saverio Cutrullà è stato eletto alla guida del movimento Spirito Indipendente, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella politica locale di Vibo. La nomina arriva dopo una consultazione tra i membri del movimento e sarà in carica per i prossimi quattro anni. La sua elezione rappresenta un passaggio importante per la scena politica della città.

Un nuovo capitolo si apre per la politica locale in Calabria con l'elezione di Saverio Cutrullà a guida del movimento Spirito Indipendente. Il Consiglio Direttivo ha sancito all'unanimità questa scelta, affidando al neo presidente il compito di guidare l'associazione per i prossimi quattro anni. L'obiettivo dichiarato è trasformare Vibo Valentia attraverso una gestione basata su competenza e trasparenza. L'iniziativa nasce dalla volontà di portare un approccio fresco alla partecipazione democratica, ponendo al centro le esigenze dei cittadini e delle imprese della città. Non si tratta solo di un cambio di nomi, ma di una riproposizione dei valori fondanti dell'amministrazione comunale.